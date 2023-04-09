الكشف الطبي على 112 مريضا من الأولى بالرعاية في ديرب نجم بالشرقية

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، فى تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع مستشفى الزقازيق الجامعي، استهدفت توقيع الكشف الطبي على 112 مريضا، وذلك في منتصف شهر رمضان المبارك.

تلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، خاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً، واستمرارا للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم .

قافلة طبية مجانية في ديرب نجم

بدأت القافلة الطبية فى الساعة التاسعة صباحأ الى الساعة الثانية ظهرا، حيث تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك) .

وقال عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، ان المرضى المستفيدين من قرى كراديس وفرغان وكفر الباشا وأبو متنا وأكوا مركز ديرب نجم، حيث تم الكشف الطبي على 112 مريضا، إضافة إلى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.