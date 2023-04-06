جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية بقرية «نصرة» ضمن «حياة كريمة»

نظمت جامعة كفر الشيخ، قافلة طبية متكاملة، اليوم الخميس، بقرية نصرة، التابعة لمركز كفر الشيخ، وعدد من القرى المجاورة فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، وذلك استمراراً لسلسلة القوافل التي تُطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

تخصصات طبية متنوعة

وشارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب البشري، وطب الفم والأسنان، والتمريض، حيث تم توقيع الكشف الطبي على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت «الباطنة، والعيون والرمد، والأنف والأذن والحنجرة، والنساء والتوليد، والجلدية والتناسلية، والنفسية والعصبية، والأطفال، والجراحة العامة، وجراحة العظام، وجراحة المسالك البولية، وجراحة المخ والأعصاب، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ، كما شارك عدد من المتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان وعلاج الإدمان والتعاطي، في أنشطة توعية المواطنين بأخطار التدخين والإدمان.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن تنظيم القوافل الطبية والتوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمراراً لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.

صرف العلاج بالمجان

وأضاف «دسوقي»، أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على 840 حالة من أبناء قرية نصرة والقرى المجاورة، على يد نُخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور وائل الفقي، وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ونافع حمادة، مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح، مدير إدارة متابعة المشروعات، وصفوة شلبي، مدير إدارة الجوالة، وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، الذي ضم كلاً من حازم عياد، وأحمد عبد الله.