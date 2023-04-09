قافلة طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» في محافظة البحر الأحمر

على مدار اليومين الماضيين أطلقت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، قافلة طبية في محافظة البحر الأحمر، من أجل توفير خدمة الكشف والعلاج بالمجان للأهالي الأكثر احتياجا في المحافظة، وذلك ضمن الأنشطة المتنوعة التي تقدمها مبادرة «حياة كريمة» في القرى الأكثر فقرا واحتياجا، بهدف توفير حياة كريمة للأهالي وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

قافلة طبية في البحر الأحمر

وتمكنت القافلة الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على مدار هذين اليومين من الكشف على 569 مواطنا من أهالي محافظة البحر الأحمر وفقا لبيان مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، وذلك من خلال الطاقم الطبي الذي يتواجد مع القافلة لتقديم الخدمة للأهالي.

هذا بالإضافة إلى إجراء 216 فحصا معمليا، وإجراء 17 أشعة وسونار، و97 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، فضلا عن عمل القافلة على إجراء جميع الكشوفات والفحوصات للأهالي، وتضم القافلة صيدلية بها أنواع العلاج المختلفة والمتنوعة لصرفها بالمجان للأهالي، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية الشاملة لجميع أهالي قري ومدن محافظة البحر الأحمر.

التخصصات الطبية

وجاءت القافلة الطبية التابعة لمبادرة «حياة كريمة» في محافظة البحر الأحمر تضم عددا من التخصصات الطبية المتنوعة، مثل الأطفال والعظام والأسنا والأنف والأذن وخدمات تنظيم الأسرة والتحليل والأشعة.

جدير بالذكر أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تهدف إلى نخفيف العبئ عن المواطنين وتوفير الخدمات المتنوعة التي من شأنها تيسير سبل الحياة على الأهالي، مثل الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية وغيرها.