«صحة سوهاج» تُنظم قافلة طبية مجانية في قرى «حياة كريمة».. تضم 9 تخصصات

أعلنت مديرية صحة سوهاج تنظيم قافلة مجانية غدا الخميس، وبعد غدا الجمعة، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، «حياة كريمة» بسوهاج بقرية الكوامل بحري، وتضمن القافلة عدة تخصصات مختلفة فضلا عن توفير أدوية مجانية.

تخصصات قافلة حياة كريمة بسوهاج

وحددت صحة سوهاج تخصصات القافلة، الباطنة والجراحة والعظام والنساء وتنظيم الأسرة والرمد والأسنان والتحاليل الطبية والأشعة فضلا عن عقد ندوات تثقيفية وتوعوية للمواطنين ، مع تحويل الحالات التى بحاجة لتدخل جراحي لإجراء جراحات مجانية بمستشفى سوهاج الجامعي.

8 قوافل طبية بسوهاج بمارس

وكانت نظمت صحة سوهاج تحت مظلة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة 8 قوافل طبية خلال شهر مارس، فحصت ما يقرب من 9 آلاف مواطن بعدد من قري المحافظة في مراكز أخميم و جرجا و طهطا بقرى الأحايوة شرق والعيساوية و المحاسنة و بيت خلاف والصفيحة و كوم بدر والأحايوة قبلي وعرب مهدي، ضمت تخصصات الباطنة والأطفال والعظام والجراحة والرمد والأسنان والجلدية والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية.