شيخ الأزهر ينعى الدكتور إبراهيم الخولي: تخرّج على يديه أجيال من الأساتذة

نعى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، العالم الجليل الأستاذ الدكتور إبراهيم الخولي، أستاذ البلاغة والنقد المتفرِّغ بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 93 عاما.

إبراهيم الخولي

وأضاف الطيب: «يذكر الأزهر للعالم الراحل أنّه كان من أصحاب الفكر الرصين والثقافة الأصيلة، وكان حافظًا للعربية، واهبًا حياته لتعليم أبناء جامعة الأزهر أصول دينهم ولغة كتابهم، وقد تخرج على يديه أجيال من الأساتذة والباحثين والمحققين، وترك مؤلفات أثرت المكتبة العربية والإسلامية».

مؤلفات ابراهيم الخولي

وتقدّم شيخ الأزهر، بخالص العزاء لأسرة الفقيد وذويه وأسرة كلية اللغة العربية وطلاب العلم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.