وفاة الفنان السوري فائق عرقسوسي عن عمر ناهز 69 عاما

أعلنت نقابة الفنانين السورية فرع دمشق، وفاة الفنان السوري الكبير فائق عرقسوسي، وكتبت عبر صفحتها على الفيسبوك: «فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى رحيل الفنان القدير فائق عرقسوسي ونوافيكم لاحقاً بموعد الدفن والتشييع وموعد التعزية إنا لله وإنا إليه راجعون».

نور عرقسوسي تنعى والدها

وحرصت ابنته المطربة السورية نور عرقسوسي على نعى والدها، وكتبت: «الله يرحمك يا حبيبي اجتمعوا الحبايب.. شكرا لأنكم عرفتوا بعض وحبيتوا بعض وجبتولي أغلى أخوة بهالدنيا.. الحمد لله على كل شي أبي وصديقي وأخي ورفيقي بهالحياة في ذمة الله يا ريت كل البنات عندهون أب متلك.. يا ريت كل البنات أبوهون كان فايق عرقسوسي».

سولاف فواخرجي تنعى الراحل

ونعى عدد من الفنانين، الراحل، ومن بينهم سلاف فواخرجي، التي كتبت: «البقية بحياتكم والعوض بسلامتكم الرحمة لروح الأستاذ فايق والله يصبركم».

وكتب الإعلامي مصطفى الأغا: «رحم الله الصديق الغالي الفنان فايق عرقسوسي وأسكنه فسيح جناته وهو والد النجمة نور».

وتوفى الراحل عن عمر ناهز 69 عاما بعد صراع مع عدة وعكات صحية.