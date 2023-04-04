الفنان كريم فهمي: «ما بخدش قرار من غير ما أرجع لمراتي»

قال الفنان كريم فهمي، إنه لا يتخذ أي قرار إلا بالرجوع إلى زوجته، و«مفيش راجل عينه مش زايغة».

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «أنا والقناع» الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب على شاشة «الحياة»: «أنا مش بستنى حد يكلمني أما بقع غير أخويا وأهلي وأي حد تاني ممكن أتوقع منه أي حاجة ومش بستنى حد، ودي الحياة، وأوقات كتير ممكن أقف جنب حد وهو مش بيقف جنبي، وهو مش مطالب بده».

كريم فهمي: أسرتي أهم حاجة في حياتي

وتابع: «أهم حاجة في حياتي هي أبويا وأمي وأخويا ومراتي وبناتي. مراتي استحملتني كتير، والوشم اللي على إيدي باسمها مش وليد اللحظة ودي تراكمات، واستحملتني بشكل كبير من كل الجوانب من وقت ما اتقدمت لها، وكنت معتمد على نفسي تماما، وكان عندي عيادة عاملها في حتة شعبية، وكان عندي بيت أمي اللي كانت جيباه وسرق مني بشكل ما».

كريم فهمي: مراتي استحملت أن عيني زايغة

واستطرد: «وروحت لحمايا وقلت له عندي شقة وبعدها بيومين روحت قلت له معنديش شقة، ومراتي استحملت ضغط شغلي واستحملت أني زي أي راجل عينه زايغة، ومفيش راجل عينه مش زايغة، وأكيد كل واحد عنده غلطاته وفي الآخر قدرت أنها تتحكم في ده وتسيطر وقدرت إنها تتحكم في حياتي».

وأوضح: «مفيش قرار في حياتي باخده غير أما أكلم مراتي وبقيت أطمن بدخولها كل تفصيلة في حياتي».