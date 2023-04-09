وفاة مدير بنك عقره كلب يملكه موظف في الشيخ زايد

توفي منذ قليل مدير أحد البنوك، بعدما عقره كلب مملوك لموظف في منطقة الشيخ زايد.

تفاصيل الواقعة

وعن تفاصيل تلك الواقعة، كانت جهات التحقيق أجرت تحقيقات موسعة في واقعة تعرض مدير بأحد البنوك للعقر من كلب مفترس داخل أحد الكمبوندات بمنطقة الشيخ وايد، وتسبب ذلك في تدهور الحالة الصحية للضحية، وعقب الواقعة مباشرة نُقل إلى أحد المستشفيات الخاصة حيث دخل في غيبوبة تامة نتيجة الإصابة.

يُذكر أنَّ المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بحبس الموظف المتهم والمسؤول عن واقعة كلب في مدينة الشيخ زايد، احتياطيًّا على ذمة التحقيق.

ووجّهت النيابة العامة للمتهم التسبب خطأ في إصابة جاره المجني عليه بإهماله، حيث ترك الكلب دون قيد أو تكميم، ما أسفر عن عقر الكلب للمجني عليه، وتسبب في إصابته بإصابات بالغة ودخوله في غيبوبة تامة.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال ذوي المجني عليه وجيرانه و3 من العاملين بالمجمع السكني الذي وقعت فيه الواقعة.

وتبين أنه في أثناء عودة المجني عليه الى سكنه ومعه نجله، أبصر كلب المتهم في البلكونة غير مكمم ولا مقيد، فتوجه على الفور إلى محل سكن المتهم حتى يطلبا منه تكميم الكلب وتقييده حتى لا يصاب أحد بالهلع، وعندما فتحت لهما عاملة بالمنزل هجم الكلب على المجني عليه وعقره ولم يفلته سوى بتدخل الجيران.

وتسبب ذلك في إصابة المجني عليه إصابات بالغة، ونُقل على الفور إلى المستشفى، حيث توقف قلبه لدقائق وتم إنعاشه سريعًا، لكنه توفي بعدها داخل المستشفى.