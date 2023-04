حلقة جديدة من مسلسل ضرب نار على شاشة ON الليلة

تعرض الليلة حلقة جديدة من مسلسل ضرب نار على شاشة ON وON دراما، وفي الحلقات السابقة من المسلسل بطولة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، كانت الإثارة حاضرة، إذ خرج جابر الكوماندا من السجن، وطلبت يمنى من أدهم التخلص من مهرة، ووافق زيدان على طلب مهرة بأن تعمل معه.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

موعد عرض مسلسل ضرب نار الحلقة 18 على قناة ON اليوم الأحد في العاشرة مساء، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، وتعرض على قناة ON دراما الساعة 11.15 مساء والإعادة الساعة 6.45 صباحاً والساعة 1 صباحاً بجانب العرض على منصة watch it الساعة 10.30 مساء.

ملخص أحداث مسلسل ضرب نار

بدأت أحداث الحلقة السابقة عندما كشفت مهرة صديقتها المقربة سحر عن هوية ابنها، التي اقترحت عليها أن تنسب ابنها من جابر إلى زيدان، وهو ما وافقت عليه ووافق عليه زيدان.

واختارت مهرة اسم حسن، وهو الاسم الذي اتفقت عليه سابقا هي وجابر على تسمية أول أطفالهم، ووقع جابر على الأرض نتيجة إصابته، ما ترتب عليه دخوله المستشفى.

وتزوجت مهرة من زيدان بعد ولادة طفلها حسن، في وجود شقيقها وشقيقتها، وعندما أراد زيدان منحها عقدا من الألماظ رفضت خلع قلادة جابر الأثرية، وقالت إنّها تخص والدتها الراحلة.