انهيار جليدي قرب حدود الهند مع الصين.. مصرع 7 ومخاوف من فقدان 70 آخرين

أعلن الجيش الهندي حدوث انهيار جليدي وقع في ولاية سيكيم شمال شرق الهند، اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل 7 على الأقل وسط مخاوف من وجود عدد من المحاصرين، وذلك بحسب وكالة «رويترز».

وأفاد الجيش بأنّ من 5 إلى 6 مركبات تحمل ما يصل إلى 30 سائحًا في طريقهم إلى «ناتولا»، وهو ممر جبلي بين سيكيم ومنطقة التبت الصينية، يُخشى أن تكون عالقة تحت الجليد بعد وقوع الانهيار.

إنقاذ 17 بينهم 8 في حالة حرجة

وذكر بيان الجيش الهندي أن انهيار جليدي وقع الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي، وقال مسؤول بارز في الشرطة الهندية لرويترز عبر الهاتف "لم نتحقق بعد من عدد الذين ما زالوا محاصرين، تم إنقاذ 17 منهم ثمانية في حالة حرجة جدا وتم نقلهم إلى مستشفى".

70 شخصا على الأقل تحت الجليد

وأفاد مسؤولو إنقاذ، في وقت سابق، بأنّهم يخشون أن يكون هناك 70 على الأقل تحت الجليد، ويتدفق آلاف السائحين كل عام إلى سيكيم الواقعة عند سفح جبل كانشينجونجا، ثالث أعلى جبل في العالم.