مصرع وإصابة 33 شخصا في انهيار جليدي جنوب غرب الصين

أسفر انهيار جليدي وقع جنوب غرب الصين، في مدينة نينغتشي على طريق جبلي في التبت، عن مصرع وإصابة 33 شخصا.

وقع الحادث عند مخرج نفق على طريق سريع جنوب شرق المنطقة، ما أدى إلى محاصرة الركاب داخل سياراتهم.

28 قتيلا إثر الحادث

وأوضحت وكالة الأنباء الصينية، أن حصيلة الضحايا بلغت 28 قتيلا و5 مصابين في حالة خطرة، مشيرة إلى أن حادث الانهيار الجليدي وقع الثلاثاء الماضي وعمليات البحث والإنقاذ انتهت أمس الجمعة.

وأضافت الوكالة، أن الانهيار الثلجي وقع بسبب الرياح العاتية وارتفاع درجة الحرارة الثلاثاء.

الانهيار الثلجي وقع بسبب الرياح العاتية وارتفاع درجة الحرارة

في السياق أشارت وسائل إعلام صينية، إلى أن مجموعة من الأشخاص علقوا داخل نفق للسيارات، إثر وقوع انهيار جليدي، على امتداد الطريق بين قرية باي في مقاطعة مينلينغ، ومخرج نفق دوكسونغ لا، في مقاطعة ميدوغ، وفقا لما نقلت قناة «روسيا اليوم».

وتمكنت طواقم الإنقاذ، من إخراج 53 شخصا، كانوا عالقين في النفق، بعد حفر ممر بطول 7.5 كم.