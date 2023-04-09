وزيرا خارجية الإمارات وأمريكا يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تطورات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب المستجدات على الصعيدين الإقليمي والعالمي والجهود المبذولة من أجل حفظ الأمن والسلم الدوليين.

أهمية وقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد، وفقا لوكالة أنباء الإمارات، أهمية وقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والعمل نحو دفع مسارات السلام والاستقرار في المنطقة من أجل ازدهار ورخاء شعوبها.