وفاة مصابة ثانية في حادث انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بالشرقية 

توفيت الضحية الثانية في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز، متأثرة بإصابتها بحروق من الدرجة الثالثة، إثر نشوب حريق في منزل بعد انفجار الاسطوانة داخل منزلهم قبل عدة أيام .

انفجار أسطوانة غاز داخل منزل

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا، يفيد تلقي مركز شرطة الحسينية بلاغا بنشوب حريق داخل منزل بقرية الملكيين البحرية التابعة لدائرة المركز.

إصابة 4 أشخاص بحروق

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة والحماية المدنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتبين نشوب الحريق إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز وأسفر الحريق عن إصابة 4 أشخاص بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى مستشفى الحسينية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وفي وقت لاحق، تلقى مدير الأمن إخطارا بوفاة الطفلة علياء مسلم، كما تلقى اليوم إخطارا بوفاة أميمة محمد فودة.