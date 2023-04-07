لجنة لمعاينة حريق شب في مزرعة بالعبور وندب المعمل الجنائي للفحص

قررت جهات التحقيق بالعبور انتداب لجنة لفحص حريق شب في مزرعة بالعبور لتقدير الخسائر وبيان أسباب وملابسات الحريق وطلب تحريات المباحث وندب المعمل الجنائي للفحص

وكانت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية قد تمكنت من السيطرة على حريق شب في مزرعة بجمعية أحمد عرابي بالعبور بعد الدفع بـ7 سيارات إطفاء دون خسائر بشرية.

تفاصيل حريق مزرعة العبور

فيما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق شب في مزرعة بجمعية عرابي دائرة قسم ثان العبور وجرى الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد إلى المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وطلب تحريات المباحث

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق بمخزن داخل مزرعة جمعية أحمد عرابي، قسم شرطة ثان العبور.

الدفع ب7سيارات إطفاء

وانتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لموقع الحريق، وجرى الدفع بـ7 سيارات إطفاء، وسيارة إسعاف، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.