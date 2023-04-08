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محافظ القاهرة يشرف على أعمال إطفاء حريق محدود بكنيسة في الزاوية

كتب:

وائل فايز
04:41 م | السبت 08 أبريل 2023
السيطرة على حريق محدود بأحد طوابق كنيسة الأنبا ابرام

السيطرة على حريق محدود بأحد طوابق كنيسة الأنبا ابرام

أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على أعمال إطفاء الحريق المحدود الذي نشب بجمالون بالدور التاسع والأخير بكنيسة الأنبا إبرام بالزاوية الحمراء.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، تلقت بلاغا بنشوب حريق بالدور الأخير بكنيسة الأنبا إبرام، وعلى الفور توجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لمكان الحادث، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون إصابات أو وفيات.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.