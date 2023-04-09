انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة تحدي القراءة العربي في مطروح

انطلقت، اليوم الأحد، التصفيات النهائية للموسم السابع من مسابقة تحدي القراءة العربي على مستوى منطقة مطروح الأزهرية، ولمدة 4 أيام، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المنطقة الأزهرية.

وتابع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، الوكيل الشرعي لمنطقة الأزهر بمحافظة مطروح انطلاق التصفيات النهائية للمسابقة، مساء اليوم، موجهاً تعليماته للجنة بتحري الدقة والالتزام بالمعايير الخاصة بالمسابقة حتي يأخذ كل طالب حقه.

اكتشاف المهارات وتنميتها

وقال وكيل منطقة مطروح الأزهرية، إن الهدف من المسابقة هو غرس حب القراءة فى نفوس الطلاب، واكتشاف مهاراتهم وإبداعاتهم والعمل على صقلها وتنميتها.

وأضاف وكيل الأزهر، في بيان، أن التصفيات النهائية على مستوى منطقة مطروح الأزهرية تجري من خلال لجنة مكونة من توجيه عام اللغة العربية، ومديري المكتبات، والجودة، والكمبيوتر التعليمي، بين الطلاب المشاركين فى المسابقة ممن قرأوا 50 كتابا.

تصعيد 10 فائزين

وأشار إلي أنه سيتم من خلال تصفيات المسابقة تصعيد 10 فائزين على مستوى المحافظة، للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، وتمثيل محافظة مطروح في المحافل العلمية، مع دعم جميع المتميزين من الطلاب الفائزين بالمسابقة.