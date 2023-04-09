رئيس حزب الجيل: زيارة السيسي لقسم شرطة مدينة نصر أظهرت روح الأبوة لديه

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، المنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، عضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، أن زيارة الرئيس لقسم شرطة مدينة نصر وتناوله الإفطار مع قوة من ضباط وجنود القسم كانت مفاجئة ولم يتوقعها أحد لأنها كانت زيارة متابعة أيضا بهدف التعرف على ما يقدمه القسم للمواطنين، وفي نفس الوقت التأكد من تمام المنظومة الشرطية المصرية وأنها دائما مستعدة.

زيارة الرئيس لقسم شرطة مدينة نصر

وأضاف «الشهابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الزيارة أظهرت روح الأبوة ومعاني الإنسانية التي يتحلى بها الرئيس وهو يفكر مع أبنائه من شركة مصر الساهرة على حياة وأمن وأمان المواطنين.

الرئيس يتناول وجبة الإفطار مع أفراد قسم شرطة مدينة نصر

وفاجأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، قسم شرطة مدينة نصر أول بزيارة لهم قبيل دقائق من إفطار يوم 18 رمضان 1444 هجريا، الموافق 9 أبريل 2023.

وتناول الرئيس عبد الفتاح السيسي وجبة الإفطار مع ضباط وأفراد قسم شرطة مدينة نصر، وذلك على هامش الزيارة المفاجئة التى أجراها للقسم واستمع خلالها للمواطنين والأفراد.