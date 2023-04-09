طلعت عبدالقوي: المجتمع المدني يعيش عصره الذهبي والرئيس السيسي صاحب الفضل في تدشين «التحالف»

أكد الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو صاحب الفضل وكلمة السر فى تدشين التحالف بعد إعلانه 2022 عاماً للمجتمع المدنى، مشيراً إلى أن المجتمع المدنى يمثل الضلع الثالث لمحور التنمية، ويعيش عصره الذهبى فى عهد «السيسى».

رئيس «اتحاد الجمعيات»: «كتف في كتف» ملحمة غير مسبوقة في تاريخ الدولة.. والمتطوعون «جنود مجهولة»

وأضاف، فى حواره لـ«الوطن»، أن مبادرة «كتف فى كتف» ملحمة غير مسبوقة فى تاريخ الدولة المصرية، يقودها التحالف بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدنى كافة، بتوجيه من الرئيس.

من أين جاءت فكرة إنشاء التحالف؟

- بدأت الفكرة بإعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى، إذ أعلن الرئيس هذا التكليف مرتين؛ الأولى خلال تدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فى سبتمبر 2021، والثانية خلال منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة، فجاء على رأس توصياته؛ تكليف إدارة المنتدى بتفعيل 2022 عاماً للمجتمع المدنى.

كيف كانت بداية «التحالف» وأولى مبادراته؟

- أطلق التحالف قوافل «وصل الخير 1»، خلال رمضان الماضى، وهى أول أعماله على أرض الواقع، بالتنسيق بين جميع مؤسسات المجتمع المدنى وجمعياته، واستهدفنا تقديم مساعدات غذائية على مدار الشهر، ونجحنا فى الوصول لـ8 ملايين أسرة، بميزانية 2 مليار جنيه، وكانت المرة الأولى التى تعمل فيها المؤسسات بالتشارك والتشبيك والتنسيق فيما بينها، وأشاد الرئيس بجهود التحالف خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وأوصى بمواصلة ما بدأه بعد انتهاء رمضان، وبالفعل تم تدشين مبادرة «وصل الخير 2»، التى شملت مجموعة من التدخلات «غذائية، نقدية، رعاية صحية»، بإطلاق عدد كبير من القوافل «الطبية، مساعدات اجتماعية، زواج اليتيمات، مشروعات تمكين اقتصادى»، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة «كتف فى كتف» أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية، أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى تاريخ مصر تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وماذا عن مبادرة «كتف فى كتف»؟

- المبادرة تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأوْلى بالرعاية والأكثر استحقاقا.

المتطوعون جزء مهم وأساسى من هذه الخطة.. حدثنا عن دورهم بالتفصيل.

- المتطوعون هم الجنود المجهولون وراء النجاح الساحق الذى حققه التحالف منذ اللحظة الأولى لانطلاقه، فهم رمانة الميزان، وهم الضمان الحقيقى لوصول الدعم لمستحقيه من خلال انتشارهم فى جميع المحافظات، ومساهمتهم فى عمليات التوزيع، لنرسل من خلالهم رسالة للعالم أكمل أن مصر قادرة بسواعد أبنائها، وأن مصر دولة تتميز بالتعاون بين جميع أطياف المجتمع.

على طاولة الحوار

منذ الإعلان عن انطلاق الحوار الوطنى، كنا على رأس المنظمات التى أرسلت رؤية وتصوراً واضحاً، وقدمنا مقترحاتنا إلى إدارته، تضمنت طموحاتنا فيما يخص العمل الأهلى، والمسائل المتعلقة بتوفيق الأوضاع، وأن يكون هناك تدريب للجمعيات الصغيرة على التعامل مع الرقمنة، وتوفيق أوضاعها بشكل إلكترونى، وبعض التسهيلات التى تطالب بها مؤسسات المجتمع المدنى وجمعياته من الدولة، فيما يخص بعض الإعفاءات والتخفيضات، وفى انتظار انطلاق جلسات الحوار الوطنى للمشاركة فى مناقشة مقترحاتنا، ونطالب بأن تكون هناك خطة قوية لبناء قدرات المجتمع المدنى.