البابا تواضروس يترأس بصخة يوم الاثنين من أسبوع الآلام في الإسكندرية

أعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صلوات البصخة المقدسة مساء غد الاثنين بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وذلك في ثاني أيام أسبوع الآلام 2023، والذي يحوي عددا كبيرا من الأعياد، وكل يوم فيه يعبر عن قصة وموقف عاشه السيد المسيح في رحلته.

صلوات البصخة في أسبوع الآلام

وأوضحت البطريركية، أن البابا يترأس البصخة في الساعة الخامسة من مساء الغد، مشيرة إلى أن صلوات البصخة هي الصلوات التي تصلى خلال أسبوع الآلام لذا فإنه يطلق عليه أيضا «أسبوع البصخة» أي أسبوع العبور، من الآلام إلى القيامة، حيث تصلى صلوات البصخة بنظام الساعات لكل يوم وتنقسم 5 ساعات مثل صلوات الاجبية التي لا تصلى في هذا الأسبوع ويعوضها صلوات البصخة: «باكر، الثالثة، السادسة، التاسعة، الحادية عشر»، إضافة إلى طلبة الصباح.

الستائر السوداء.. طقوس أسبوع الآلام

وبدأت بصخة أسبوع الآلام من أحد الشعانين حتى غروب الجمعة العظيمة، حيث تشهد هذا الأسبوع اتشاح أعمدة الكنيسة بالسواد والأيقونات بالإضافة إلى المنجلية وستر الهيكل، على أن يتم تغيير ذلك عقب غروب يوم الجمعة واستبدالها بالستائر البيضاء.