أمين شرطة للرئيس السيسي: خدمت 25 سنة في الداخلية وأفضل فترة كانت في السويس

قال ياسر نجم، أمين شرطة بقسم مدينة نصر، في حديثه للرئيس السيسي، إنه يخدم في الداخلية منذ 25 عاما، منها 10 سنوات في السويس و5 سنوات في شمال سيناء.

وسأله الرئيس عن أفضل فترة قضاها في الخدمة ليرد قائلا: «أفضل خدمة قضيتها في السويس»، ليمازحه الرئيس قائلا: «مش في شمال سيناء يعني يا ياسر؟»، ليعلق أمين الشرطة قائلا: «أنا خدمت في شمال سيناء في شبابي ومكانش فيه وقتها مشاكل تذكر».

جاء ذلك على هامش جولة مفاجئة أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي في قسم أول مدينة نصر استمع خلالها للعاملين في القسم والمواطنين وشاركهم الإفطار.