«كتف في كتف».. أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية برعاية الرئيس السيسي

أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى مبادرة «كتف فى كتف»، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويوم 17 شهر مارس الماضى، تم تنظيم احتفالية كبيرة فى استاد القاهرة لإطلاق المبادرة، التى تصنّف أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى هذه الفترة، وكان الاحتفال بحضور ورعاية الرئيس السيسى، ووجود 50 ألف متطوع، وبدأ العمل فى المبادرة قبل هذا التاريخ بفترة ليست قليلة، بمشاركة 33 مؤسسة من أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، وتهدف المبادرة إلى توزيع 4 ملايين كرتونة غذائية على الأهالى الأكثر احتياجاً فى المناطق النائية، وفقاً لما ورد فى بيانات سابقة صدرت عن التحالف الوطنى ومختلف أعضائه من المؤسسات، مع استقبال شهر رمضان.

الميزانية 3 مليارات جنيه لتوزيع 4 ملايين كرتونة مواد غذائية على مستوى الجمهورية.. وإطلاق قوافل غذائية وصحية بالمجان

وعملت مؤسسات التحالف الوطنى على تعبئة وتوزيع الكراتين الغذائية وتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات مصر، لتخفيف العبء عنهم، وتقليل حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى جميع المجالات، وتنوعت الخدمات التى قدّمتها مبادرة «كتف فى كتف» للمواطنين الأكثر احتياجاً بين الكراتين الغذائية والقوافل الطبية وكارت الخير وغيرها من الخدمات المختلفة التى من شأنها المساهمة فى تحسين أوضاع هذه الفئة من المواطنين، كما أن المبادرة جاءت فى ظل وجود أزمة اقتصادية أثرت على المجتمع بشكل ملحوظ، فتكاتفت مؤسسات التحالف، تحت رعاية الرئيس السيسى لمساندة الأهالى الأكثر احتياجاً خلال هذه الأزمة.

وتخطت ميزانية مبادرة «كتف فى كتف» 3 مليارات جنيه، وشارك 300 ألف متطوع فى تعبئة الكراتين الغذائية وتجهيزها، وحرص أعضاء التحالف على أن تحتوى الكراتين على السلع الغذائية اللازمة، التى لا بد من وجودها فى إفطار رمضان، وتوزيعها على 20 مليون مستفيد فى مختلف المحافظات، واستغرق العمل والتجهيز لهذه المبادرة عدة أسابيع.

وصول الدعم والمساعدة لمن هم أولى بالرعاية والمستحقين كان يتم وفقاً لقاعدة بيانات تم إعدادها مسبقاً، وتم الإطلاق التجريبى لمبادرة «كتف فى كتف» الجمعة 17 مارس، وتم خلاله توزيع الكراتين الغذائية وتوفير الخدمات فى 16 محافظة، وسار الأمر وفقاً لتنسيق تام بين المؤسسات، وتضافر الجهود بشكل غير مسبوق مع العمل وفق قاعدة بيانات موحّدة ومدقّقة للأسر الأكثر احتياجاً فى مصر.

وواصلت مبادرة «كتف فى كتف» تقديم الخدمة والدعم للمواطنين الأكثر احتياجاً خلال شهر رمضان، ومن المقرر أن يمتد عملها إلى ما بعد الشهر الكريم، فمنذ بداية رمضان ويجرى العمل على توزيع الكراتين على الأهالى فى المحافظات، ففى محافظة قنا تم توزيع 845 كرتونة مواد غذائية على 4225 مستفيداً من الأسر الأولى بالرعاية بقرى بهجورة وأولاد نجم والهيشة البحرية، وعزبة داود بمركز نجع حمادى وقرى العسيرات وخارفة وكوم البيجا بمركز فرشوط، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، بالإضافة إلى تنظيم موائد الرحمن بالمحافظة وتوزيع شنط رمضان.

وفى محافظة سوهاج، تم توزيع 300 كرتونة مواد غذائية على 1500 مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية، فى قرى البارود والحريدية وباصونة وناحية عامر وباهوق ونجع خليفة ونجع الحاكم ونجع الحسك بالمراغة.

«شعبان»: التوزيع يتم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية تحت إشراف «التضامن»

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن التوزيع يتم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، مضيفاً أن توزيع كراتين المواد الغذائية جاء فى إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً.

وأوضح «شعبان» أن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة، من حيث توسيع دائرة التوزيع، لتصل إلى المستفيدين من أقاصى المدن والقرى النائية، التى لا يمكن الوصول إليها.

وتوجّهت مبادرة «كتف فى كتف» إلى محافظة الأقصر، حيث تم توزيع 900 كرتونة مواد غذائية على 900 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرية منشية العمارى وجزيرة العوامية والعوامية التابعة لمركز الأقصر، وقرية العديسات بحرى ونجع الطويل ونجع خميس وقرية منشية النوبة وقرية الطود شرق التابعة لمركز الطود، وقرية القبلى قامولا ونجع الطارف وقرية السيول وقرية البعيرات، وقرية الأقالتة التابعة لمركز القرنة بمحافظة الأقصر، فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الأقصر وجمعية الأورمان.

وجاء توزيع صناديق الغذاء فى محافظة الأقصر بالتعاون مع بنك مصر وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، وفى إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأوْلى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً من خلال تقديم جميع سُبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم، وفى سبيل نجاح توزيع وتوصيل الصناديق الغذائية وشنط رمضان للأكثر احتياجاً فى الأقصر، بهذه الكميات الضخمة يتعاون فريق العمل مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة، لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلى.

وتوجّهت المبادرة إلى محافظة الفيوم، حيث شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، ومكتب مشروعات الأورمان، فى توزيع 2000 كيلوجرام من اللحوم، على 10 آلاف مستفيد من غير القادرين.

وعرضت حمدية محمد شعبان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، الخطة التفصيلية لتوزيع الكراتين واللحوم، حيث شملت قرى شكشوك وإلياس والزغيبى وأبوشنب والصعايدة والعلواية وسرور والخالدية بمركز إبشواى، وقرى خلف ورحمى ونورا وبحر أبوالمير وقصر الباسل بمركز إطسا.