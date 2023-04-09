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الرئيس السيسي يطلب الاطلاع على الوجبات المقدمة للمتهمين في قسم شرطة مدينة نصر

كتب:

محمد أيمن سالم
09:21 م | الأحد 09 أبريل 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاطلاع على الوجبات الغذائية المقدمة للمتهمين خلال فترات عرضهم على النيابات المختصة.

جاء ذلك على هامش جولة مفاجئة أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي في قسم أول مدينة نصر استمع خلالها للعاملين في القسم والمواطنين وشاركهم الإفطار.

وأوضحت الضابط المسؤولة عن قطاع حقوق الإنسان بقسم مدينة نصر، أن مهمتها استقبال ورصد الحالات الانسانية المترددة على القسم من كبار السن وذوى الهمم، ويتم تقديم المساعدة لهم وتسهيل الإجراءت الخاصة بهم أثناء وجودهم في القسم.

فيما أشار الضابط المسؤول عن عرض المتهمين على النيابات والمحاكم المختصة إلى مهام وظيفته والتي تدور حول تجهيز المتهمين للعرض على النيابات، ومتابعة تسليمهم الوجبات الغذائية المقررة لهم في المواعيد المحددة، ومتابعة تنفيذ قرارت النيابات، وكذلك فحص بلاغات المواطنين.

 

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بقلم محمد أيمن سالم