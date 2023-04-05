مصطفى حسني يتحدث في «رميم» على قناة الناس عن أسباب فقدان الرضا بعد البلاء

تحدث الداعية مصطفى حسني، خلال برنامجه «رميم»، على قناة الناس عن أهمية علاقة الأسرة في التعامل مع الأبناء.

التربية القاسية للأب

وخلال حلقة اليوم الأربعاء، كشف الداعية مصطفى حسني عن التربية القاسية من الأب، وكيف أنها أحد الأسباب المهمة في فقدان الرضا بعد البلاء.

يعد برنامج رميم مع مصطفى حسني، والذي يعرض على شاشة قناة الناس، من أبرز البرامج الدينية التي يحرص الجمهور على متابعتها ضمن مومسم رمضان 2023، لما يقدمه من رسائل تهدف إلى تقوية الإنسان الذي مّر أو يمر بفترات صعبة أثرت سلبًا على حياته وصحته النفسية الجسدية، والتأكيد على أن رب الكون دائمًا في عون عباده.

مواعيد برنامج «رميم» على قناة الناس

برنامج رميم تقديم مصطفى حسني، يعرض على قناة الناس في تمام الساعة 8:30 مساء، بينما يعرض على قناة ON في الساعة 5.30 المغرب، والإعادة 4.30 فجرًا، و12.30 ظهرًا.