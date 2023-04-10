خريطة فصل التيار الكهربائي اليوم في 4 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

تشهد عدة مدن وقرى فصل التيار الكهربائي، اليوم الاثنين، للصيانة، خلال الفترة الصباحية وفقا لخريطة الصيانة بالتبادل بين القرى والمدن التى تعتمدها شركات الكهرباء.

وأهابت شركات الكهرباء بالأماكن المتأثرة بفصل التيار الكهربائى اليوم الاثنين بتوفير مغذٍ بديل خاصة الأماكن اصحاب المحال الخدمية والمخابز والمستشفيات.

فصل التيار الكهربائي

وأعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ومن بمحافظات الدقهلية ومياط وكفر الشيخ من الساعة 10 صباحا للساعة 1 ظهرا وحددت الشركة أماكن فصل التيار الكهربائى فى،

قطع الكهرباء اليوم

دمياط: انقطاع التيار الكهربائى عن قرى والأمن الغذائي وأولاد خلف والغوايين والقرى والنجوع التابعة لهم.

كفر الشيخ: فصل التيار الكهربائى عن قرى المعلم والخريجين والقنل والجديدة وإبراهيم والنوايجة والمجد .

مواعيد قطع التيار الكهربائى

الدقهلية: فصل التيار الكهربائى بقرى السلسول ونجير والعزيزة والاتحاد والسلام والملعب والمستعمرات والجزائر والمنشية والوشايحة وميت قرشي وأبو داودومصطفي سليم والبراموون وكفر بدوي القديم والجديد .

أماكن فصل التيار الكهربائى

بينما أفادت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فصل التيار الكهربائى اليوم الأثنين عن محطة محولات كفور الرمل قطاع كهرباء المنوفية عن قرى بيجرم وبنى غربات وقويسنا البلد وقرية عرب الرمل والمنطقة الصناعية والقرى والنجوع التابعة لها، ووضحت مواعيد قطع الكهرباء من الساعة 9 صباحا للساعة 12 ظهرا.