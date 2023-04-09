مسلسل جت سليمة الحلقة 3.. دنيا سمير غانم تبحث عن شقيقها الصغير

تناولت أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 3 محاولات للفنانة دنيا سمير غانم وتقوم بدور «سليمة» للبحث عن شقيقها الصغير «عمر» رفقة الفنان محمد سلام، ويجسد دور «موكوس»، وذلك بعد أن تم خطفه في أحداث الحلقة الماضية، وخلال مسلسل جت سليمة الحلقة 3، تزوجت أحلام، التي تلعب دورها الفنانة مايان السيد.

أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 3

وحاولت الفنانة دنيا سمير غانم بمسلسل جت سليمة الحلقة 3 البحث عن شقيقها بأسواق الرقيق، كما يحاول أيضًا السلطان، وهو الفنان خالد الصاوي، الوصول إليها، إذ تمتلك الفصل الأول من الكتاب السحري، حيث سافرت من خلاله عبر الزمن، ووجدت نفسها عادت إلى زمن الجاهلية.

وأثناء محاولاتها البحث عن شقيقها بأحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 3، أبلغها أحد تجار الرقيق، وهو الفنان أحمد فهمي، أنه قد باعه للقصر، لأنه طفل يتحدث بلغة غريبة وذكي، وحاولا الاثنان معًا الدخول إلى القصر خلال حفل زفاف «أحلام»، ومنه يستطيع الاثنين البحث عن «عمر» داخل جدران القصر.

وعن طريق الفنان أشرف عبد الباقي، دخلا «سليمة» و«موكوس» القصر الملكي، وقدما فقرة فتية في حفل زفاف «أحلام» وأعجبت الملك وكل من بالقصر، وبدأ الاثنان في البحث عن عمر داخل القصر، وأثناء ذلك، استطاع أحد الحاشية رؤيتهم، لينتهي أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 3.

أحداث مسلسل جت سليمة للفنانة دنيا سمير غانم

وتدور أحداث مسلسل جت سليمة الكوميدي في إطار من الفانتازيا، حيث تلعب الفنانة دنيا سمير غانم دور فتاة لديها مكتبة خاصة بوالدها، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضي لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.

مسلسل جت سليمة من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم والفنان خالد الصاوي، ومجموعة من ألمع النجوم.