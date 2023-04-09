مسلسل سوق الكانتو الحلقة 18.. خطوبة فتحي عبد الوهاب وفاطمة

تضمنت مسلسل سوق الكانتو الحلقة 18 مفاجأة جديدة من الفنان فتحي عبد الوهاب «رشاد»، فلا يزال يتفوق على نفسه في أدائه المبهر في سوق الكانتو، لاسيما بعدما تحول وأصبح من أغنياء سوق الكانتو بسبب الحجة.

أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 18

وخلال أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 18، أقدم فتحي عبد الوهاب «رشاد» للتقدم إلى فاطمة تجسد دورها «مها نصار» وخطبها وبالفعل اتفق مع أهل فاطمة على الخطبة وقراءة الفاتحة على أن يتزوجا بعد مرور الـ 40 على وفاة جدها، وطلب والد فاطمة من رشاد أن يصونها ويحافظ عليها لانها ابنتها الوحيدة وليس لديه سواها، وأكد رشاد حبه لفاطمة وأنه يصونها وسيحفظ كرامتها دائمًا، ومن ثم أتموا قراءة الفاتحة، وقال رشاد لفاطمة: «قولتلك إنك نصيبي وهتجوزك».

مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، يتناول العديد من الأحداث التي يترقبها جمهور ومتابعي المسلسل، نظرا لما تحمله من مفاجآت بشكل مستمر.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافسة في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة ويُعرض يوميًا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 مساءً، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسنى، ومها نصار، وعبد العزيز مخيون، وحمود البزاوي، وشيرين، وتامر نبيل، وثراء جبيل، وسلوى عثمان، وضياء عبدالخالق، وأحمد التهامي، وشريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.