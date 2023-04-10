إجازة شم النسيم 2023 في البنوك المصرية.. اعرف التفاصيل

أصدر البنك المركزي المصري قرارا اليوم، يفيد بتعطيل العمل بمناسبة إجازة شم النسيم 2023 في البنوك المصرية، وعيد القيامة المجيد، ليوافق بذلك يوم الأحد 16 أبريل 2023، ويوم الاثنين 17 أبريل 2023، وذلك بحسب بيان منذ قليل من قبل البنك المركزي المصري.

وإجازة شم النسيم في البنوك المصرية وعيد القيامة المجيدة الموافق الأحد والإثنين من الشهر الجاري يوم 16 و17 أبريل، سيكون بعد الإجازة الأسبوعية ليكون بذلك 4 أيام إجازة، ويتم تعطيل العمل هذه الأيام، والعودة مرة أخرى يوم الثلاثاء الموافق 18 أبريل 2023.

إجازة شم النسيم في البنوك المصرية

وبخلاف إجازة شم النسيم في البنوك المصرية، يذكر أن البنك المركزي أعلن أمس، إلى هناك تقدم ملحوظ في إحراز معدلات الشمول المالي منذ 2016 حتى 2022، إذ أن وصل إجمال حسابات المواطنين في البريد المصري أو البنوك المصرية أو البطاقات مسبقة الدفع أو محافظ الهاتف إلى 32.33 مليون شخص.

تقدم ملحوظ في معدلات الشمول المالي

وهذا العدد من المواطنين الذين يمتلكون حسابات يعادل تقريبا 64.8% من إجمال المواطنين، وبالنسبة للشمول المالي للمرأة، أوضحت المؤشرات بحسب البنك المركزي المصري حدوث طفرة إذ أن وصل عددهن إلى 18.3 مليون سيدة نهاية عام 2022 أي أن معدل النمو مقارنة بعام 2016 نحو 210%.