موعد إجازة شم النسيم 2023 بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي

ما هو موعد إجازة شم النسيم 2023، خاصة وأن شم النسيم يعتبر أقدم احتفال شعبي عرفه التاريخ منذ ما يقارب خمسة آلاف سنة، وترجع تسميته بهذا الاسم إلى الكلمة الفرعونية «شمو»، وهي كلمة هيروغليفية قديمة تعنى عيد الخلق أو بعث الحياة.

اعتقاد المصريون القدماء بشم النسيم

وبالتزامن مع تحديد موعد إجازة شم النسيم 2023، كان المصريون القدماء يعتقدون أن ذلك اليوم يرمز إلى بدء خلق العالم وبعث الحياة، وتعرَّض الاسم للتحريف على مرِّ العصور، وأضيفت إليه كلمة النسيم لارتباط هذا الفصل باعتدال الجو، وطيب الهواء ونرصد لكم في السطور الأتية موعد إجازة شم النسيم.

تفاصيل تحديد موعد شم النسيم 2023

ويكون موعد شم النسيم الإثنين 26 رمضان، الموافق 17 أبريل 2023، وذلك وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1354 لسنة 2023، بأن يكون يوم الإثنين الموافق 17 من شهر أبريل عام 2023 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

إجازة عيد تحرير سيناء 2023

من المقرر أن يحصل المصريون أيضاً على إجازة أخرى في شهر أبريل، وهي إجازة عيد تحرير سيناء 2023، ومن المقرر أن تكون إجازة بأجر كامل يوم 25 أبريل، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم حوالي 5.6 مليون عامل، في القطاع الحكومي، وكذلك يستفيد من إجازة عيد تحرير سيناء 2023، أكثر من 29 مليون عامل بالقطاع الخاص، حيث نصت مواد قانون العمل 2012 لسنة 2003.