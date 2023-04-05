اعتاد المصريون أن يحصلوا، كل عام، على إجازة شم النسيم، وهو من المناسبات المصرية القديمة الممتدة منذ عصر الفراعنة، وهذا العام سيتزامن موعد شم النسيم مع أيام شهر رمضان المبارك 1444هجريًا، إذ أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، قرارًا وزاريًا بتحديد موعد إجازة شم النسيم 2023 للقطاعين الحكومي والخاص.

إجازة شم النسيم 2023 يستفيد منها 30 مليون عامل

ويستفيد من إجازة شم النسيم 2023 للقطاعين الحكومي والخاص، حوالي 30 مليون عامل بهذين القطاعين، في مؤسسات ومنشآت القطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، إذ سيحصلون على هذه الإجازة بأجر كامل، وفقًا لما نصت عليه مواد قوانين العمل، ومنها الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والعاملين بالجهات والهيئات الحكومية والوزارات ووحدات الإدارة المحلية، وقانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص.

موعد إجازة شم النسيم 2023 للقطاعين الحكومي والخاص

ومن المقرر أنّ يحصل العاملون على إجازة شم النسيم 2023 للقطاعين الحكومي والخاص، يوم الاثنين 17 أبريل الجاري، وفقًا لقرار رئيس الوزراء، وعدم تنفيذ القرار الوزاري السابق بترحيل الإجازات والعطلات الرسمية في نصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي من الأسبوع نفسه، بسبب ظروف شهر رمضان المبارك.

جدير بالذكر، أن إجازة شم النسيم 2023 ستتبعها إجازة عيد الفطر المبارك، التي ستكون خلال الفترة من 21 إلى 24 أبريل الجاري، ثم يعقبها إجازة عيد تحرير سيناء الثلاثاء 25 أبريل، ومن المحتمل أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بإقرار هذه الإجازة في موعدها يوم الثلاثاء وعدم ترحيلها الى يوم الخميس التالي، أسوة بما حدث مع إجازة شم النسيم، حتى يستفيد منها المصريون بكافة فئاتهم، وبذلك ستكون محصلة الإجازات التي يحصل عليها المصريون خلال شهر أبريل الجاري، 6 أيام منها 4 أيام إجازة عيد الفطر المبارك، فضلًا عن إجازة شم النسيم وعيد تحرير سيناء.