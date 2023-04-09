11 يوما إجازة للموظفين في شهر أبريل.. منها شم النسيم وعيد الفطر وتحرير سيناء

مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك لهذا العام، والذي يفصل بيننا وبينه أيام معدودة، ينتظر الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، إعلان مجلس الوزراء عن إجازات شهر أبريل، خاصة لقدوم أكثر من مناسبة خلاله، وجميعهم يتطلبون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، ومنها حلول عيد الفطر المبارك، وعيد تحرير سيناء، وشم النسيم.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، إجازات الموظفين في شهر أبريل، والتي تشمل شم النسيم وعيد الفطر وتحرير سيناء، وفقا لمصدر حكومي.

إجازات الموظفين في شهر أبريل

وكشف مصدر حكومي عن أنّه من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر 2023، من يوم الجمعة 21 أبريل إلى الخميس 27 أبريل، لتصبح أسبوعا كاملا، حيث يتبعها يومان آخريان الجمعة والسبت لبعض الجهات.

وأوضح المصدر الحكومي لـ«الوطن»، أنّ اتجاه الحكومة لمد إجازة عيد الفطر 2023 لأسبوع كامل، يعود إلى أنّ إجازة عيد تحرير سيناء المقرر لها الثلاثاء 25 أبريل، ستتزامن مع نفس أسبوع إجازة عيد الفطر، ولذلك سيتم ضمها لإجازة العيد، إضافة إلى ضم إجازة شم النسيم.

ووفقا للمصدر الحكومي، يحدد مجلس الوزراء، عدد أيام إجازة عيد الفطر 2023 خلال الأيام القليلة الماضية، لتنفيذها داخل المؤسسات الحكومية والخاصة، وهي إجازات مدفوعة الأجر لجميع الموظفين.

إجازات رسمية خلال 2023

- عيد العمال: الاثنين الموافق 1 مايو 2023.

- عيد الأضحى 2023: من الثلاثاء الموافق 27 يونيو حتى السبت 1 يوليو.

- ثورة 30 يونيو: الجمعة الموافق 30 يونيو.

- رأس السنة الهجرية: الأربعاء الموافق 19 يوليو.

- عيد ثورة 23 يوليو: الأحد الموافق 23 يوليو.

- عيد المولد النبوي الشريف: الأربعاء الموافق 27 سبتمبر.

- إجازة ذكرى نصر 6 أكتوبر.