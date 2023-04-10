أفلام عيد الفطر 2023.. منافسة بين محمد رمضان وليلى علوي وعلي ربيع

مع اقتراب انتهاء شهر رمضان، بدأ الجمهور يبحث عن أفلام عيد الفطر 2023، المقرر عرضها في السينمات بجميع محافظات مصر بداية من يوم وقفة عيد الفطر، ويرصد «الوطن» أفلام عيد الفطر 2023.

هارلي.. مغامرة جديدة لـ محمد رمضان

يشارك محمد رمضان في سباق أفلام عيد الفطر بفيلم «هارلي» مع مى عمر وباسل الزارو وعدد من الفنانين، والفيلم يشهد عددا كبيرا من مشاهد الأكشن والإثارة.

شوجر دادي.. ليلى علوي وبيومي فؤاد

في إطار اجتماعي لايت تخوض ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وفرح الزاهد سباق أفلام العيد.

يوم 13.. خيال علمي

ولأفلام الخيال العلمي نصيب في السباق الرمضاني بفيلم التشويق «يوم 13» لأحمد داوود.

بعد الشر.. الكوميديا في العيد

وللأفلام الكوميدية نصيب من الأفلام المشاركة في سباق أفلام العيد ومن بينهم «بعد الشر» ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين ومن بينهم علي ربيع، ميرنا نور الدين، رنا رئيس.

ابن الحاج أحمد.. بطولة شيكو

كما يشارك في سباق أفلام عيد الفطر شيكو، في أول بطولة مطلقة له، ويشارك معه عدد من نجوم الكوميديا ومن بينهم رحمة أحمد، كما يشارك معه أيضا سيد رجب.