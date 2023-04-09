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قناة الناس تنشر فيديو للقارئ محمد رمضان من البرازيل

كتب:

محمد متولي
02:47 م | الأحد 09 أبريل 2023
القارئ محمد رمضان الليثي

القارئ محمد رمضان الليثي

عرضت قناة الناس تلاوة خاشعة بصوت القارئ محمد رمضان الليثي، في ولاية جوندائي لدولة البرازيل.

وتنقل قناة الناس بشعار سفراء دولة التلاوة طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار «سفراء دولة التلاوة» من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي جميع مجالات الحياة.

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