أحداث الحلقة 18 مسلسل جعفر العمدة.. القبض على محمد رمضان

عرضت الحلقة 18 من مسلسل جعفر العمدة، منذ قليل، على شاشة قناة دي إم سي، وشهدت أحداثا مشوقة للجمهور.

أحداث الحلقة 18 من مسلسل جعفر العمدة

وتنتقل الأحداث إلى منزل أحمد داش؛ إذ كان يقرأ القرآن على وفاة والدته، وذهب «بلال شامة» له، ورن الجرس، لكن الأول لم يرد عليه.

ويستأجر «كارم فتح الله» شخص ليضع «هيروين» لمحمد رمضان في شنطته بمطار بيروت، وتذهب زينة إلى منزل جعفر العمدة، لتخبرهم بالقبض عليه في المطار.

مواعيد مسلسل جعفر العمدة

تتضمن قائمة ‎مواعيد مسلسل جعفر العمدة على dmc اليوم، العرض الأول الساعة 10:15 مساء، ويعاد مرتين في صباح اليوم التالي؛ الأولى الساعة 5 فجرا، والأخرى الساعة 9:45 صباحا، أما على قناة dmc دراما، فيعرض الساعة 6:20 مساء، وتعاد الحلقة 1:30 صباحا، بالإضافة إلى إعادة ثانية الساعة 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.