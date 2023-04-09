أحداث الحلقة 18 جعفر العمدة.. محمد رمضان يغادر لبنان بسبب زواج وداد

خلال أحداث الحلقة 18 من مسلسل جعفر العمدة، يسب عصام السقا «نعيم»، شقيق جوري بكر، وسط الفرح، لتعايره بعمله مع محمد رمضان، ويطلب من سيد شقيق محمد رمضان، بأن ينساها لانها لا تستحق حبه لها.

أحداث الحلقة 18 من مسلسل جعفر العمدة،

وتذهب هالة صدقي، خلال الحلقة 18 من مسلسل جعفر العمدة، إلى شقيقها والد جوري بكر، رفقة عصام السقا، وتلومه بسبب بخله، لأنه ترك تربيته أولاده بسبب جلب الأموال، وهي تبكي بشدة.

وتنتقل الأحداث إلى لبنان؛ إذ كان يستمتع محمد رمضان وزينة بإجازتهما، واتصل عصام السقا على جعفر العمدة، وأخبره بأن منذر رياحنة تزوج من جوري بكر، ليعود مسرعا إلى مصر.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.