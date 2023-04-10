تفاصيل حادث مركز ماركام الإسلامي في كندا.. محاولة دهس وحرق نسخة قرآن

ألقت السلطات الأمنية في كندا، القبض على مشتبه به بتهمة جرائم جنائية بعد تلقيها بلاغا بحرق حرق نسخة من القرآن الكريم ومحاولة دهس مصلين خارج مركز ماركام الإسلامي، وفقا لما أعلنته شرطة «يورك» بمقاطعة أونتاريو.

حضور المنفذ إلى مركز ماركام الإسلامي

وحضر الجاني إلى مركز ماركام الإسلامي، بسيارته، ثم مزق نسخة من القرآن الكريم فور دخوله، يوم الخميس الماضي، وصرخ في وجه المصلين بعبارات معادية للإسلام، وعند خروجه حاول دهس مسلمين في محيط المسجد بسيارته، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وقالت شرطة يورك، في بيان، إن الحادث وقع في بلدة «ماركام»، مشيرة إلى إلقاء القبض على المشتبه فيه في واقعة مركز ماركام الإسلامي ويدعى شاران كاروناكاران «28 عاما» في تورونتو.

وأشارت الشرطة الكندية، إلى اتهام كاروناكاران، بالتهديد والاعتداء بسلاح والقيادة الخطرة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

المشتبه فيه يمثل أمام محكمة العدل العليا غدا الثلاثاء

ومن المرتقب أن يمثل كاروناكاران أمام محكمة العدل العليا في أونتاريو في نيوماركت، غدا الثلاثاء.

ووصف مركز ماركام الإسلامي الاعتداء بجريمة كراهية، فيما المجلس الوطني للمسلمين الكنديين في تغريدة، عن القلق الشديد على خلفية الحادث، وفقا لما ذكرته قناة «سي بي سي» الكندية.

ونددت وزيرة التجارة، ماري نج، بالحادث ووصفتها بجريمة كراهية، وقالت إن هذا العنف والرهاب من الإسلام ليس لهما مكان في المجتمع، فيما وصف عمدة ماركام فرانك سكاربيتي، الواقعة بعمل كراهية.

ونرصد أبرز المعلومات عن مركز ماركام الإسلامي:

-يعد مركز ماركام الإسلامي أحد أقدم المؤسسات الإسلامية وأكبرها في «ماركام».

-يرتاده الآلاف من المصلين مركز ماركام الإسلامي خاصة في شهر رمضان المبارك.

-تتمثل مهمة مركز ماركام الإسلامي في توفير منصة موحدة للتعبير عن الإسلام ، وتطوير الخدمات التعليمية وتعزيز الهوية الإسلامية في المجتمع، فوقا لما ذكره موقعه على الإنترنت.