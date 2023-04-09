تداعيات عاصفة كندا الجليدية: تسمم المئات وانقطاع مستمر للكهرباء

ضربت عاصفة كندا الجليدية، يوم الأربعاء الماضي، مقاطعتي كيبيك وأونتاريو، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وتسمم المئات.

وكشفت وسائل إعلام عن تسمم ما لا يقل عن 135 شخصًا بأول أكسيد الكربون في مونتريال بمقاطعة كيبيك أثناء انتظارهم عودة التيار الكهربائي على خلفية عاصفة كندا الجليدية ضربت المنطقة الأربعاء الماضي

أمطار كندا الجليدية تضرب كيبيك

وضربت عاصفة كندا الجليدية، يوم الأربعاء الماضي، مقاطعتي كيبيك وأونتاريو، ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن مليون منزل ومبنى، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت قناة «سي بي سي» الكندية: منذ 5 أبريل الجاري، نقل 135 شخصا إلى المرافق الطبية بسبب التسمم بغاز أول أكسيد الكربون، جراء انقطاع الكهرباء على خلفية عاصفة كندا الجليدية.

وأوضحت «سي بي سي» أن الغاز السام، ظهر في بيوت الكنديين المصابين عند محاولتهم استخدام الفحم للتدفئة وكذلك طهي الطعام باستخدام مواقد الغاز الخاصة بالشواء داخل البيوت.

انقطاع الكهرباء عن أكثر من 90 ألف عميل في مونتريال

ومساء أمس السبت، شعر الآلاف من سكان كيبيك بالبرودة مع استمرار انقطاع التيار الكهربائي ليوم ثالث كامل، فيما قالت قناة «سي تي في» الإخبارية الكندية، إن لا يزال الجزء الأكبر من انقطاعات التيار الكهربائي في مونتريال «أكثر من 90 ألف عميل»، وأوتاوا «15 ألف».

وفي وقت سابق، أشار رئيس حكومة كيبيك، فرنسوا ليجو، في مؤتمر صحفي، إلى أن الهدف هو إعادة الكهرباء بنسبة 95%، داعيا السكان إلى التحلي بالصبر، وفقا لما ذكرته صحيفة «الشرق الأوسط».

وكان وزير الطاقة بيير فيتزجيبون، حذر السكان بالابتعاد عن الأسلاك الكهربائية، مشيرا إلى وفاة رجل «75 عامًا»عثر عليه فاقدًا للوعي بالقرب من مولد يعمل بالديزل في سان جوزيف دو لاك «حالة الوفاة الثالثة».