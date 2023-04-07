انقطاع الكهرباء عن مليون مواطن في كندا بسبب عاصفة ثلجية

أكثر من مليون شخص يعانون من انقطاع الكهرباء اليوم بعدما ضربت عاصفة ثلجية اثنتين من أكبر مقاطعات كندا، وتعد من أكثر العواصف الثلجية التي أدت إلى سقوط أمطار متجمدة ورياح أطاحت بالأشجار، ما أدى لتعطل خطوط إمدادات الكهرباء.

انقطاع الكهرباء في كندا

ووفق تقرير صحفي مطول نشر على موقع باوراوتيج تايمز فأن هناك ما لا يقل عن مليون شخص في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو من انقطاع الكهرباء في كندا، الذي استمر حتى الساعة 2000 بتوقيت جرينتش، وتجاوزت حالات الانقطاع مجتمعة في المقاطعتين نحو 1.3 مليون على الأقل، وما يدل على عمق الأزمة هو أن أكثر من نصف إجمالي سكان كندا يعيشون في المقاطعتين.

وأعلنت شركات الإمداد بالكهرباء في المقاطعتين أنها تعمل على إعادة تيارات الكهرباء، موضحًا أنه من المتوقع استمرار الإصلاحات لعدة أيام، وهذا يعني أن أكثر من نصف الكنديين سوف يقضون عطلة عيد الفصح في الظلام ودون الكهرباء.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعلن عن أنهم على استعداد لتقديم المساعدة الاتحادية إذا اقتضى الأمر ذلك.

عاصفة ثلجية تجتاح كندا

وكانت عاصفة ثلجية قوية ضربت كندا أدت إلى مصرع شخصين على الأقل وانقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون شخص.