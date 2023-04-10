ملخص مسلسل سوق الكانتو الحلقة 18.. أمير كرارة ومي عز الدين

شهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 18، بطولة أمير كرارة العديد من الأحداث، إذ بدأت بمواجهة «راوية» مى عز الدين لـ «طه القماش» بحقيقة ما يخفيه عنها من علاقته السابقة بـ «دهب» ندى موسى، وأيضا تجارته فى الخمر، ويخبرها بأن ذلك كان قبل أن يتعرف عليها، لكن تشتعل الأزمة بينهما وتتركه غاضبة.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 18

وتضمن مسلسل سوق الكانتو الحلقة 18 ترك خليل العمل لدى شحاتة بسبب جشعة وأخذه ميراث أقاربه دون وجه حق، ويترك له المحل وتقابل راوية «رشاد» وتخبره بأنها تريد بيع نصيبها فى السوق، وتطلب منه مساعدتها ويوافق على الأمر.

ويبدى «طه القماش» موافقة مبدئية للمعلم علوان على زواجه من عائشة، ويعده بأن يفاتح أهله فى الموضوع، خصوصا بعد وقوف علوان إلى جانبه فى الصفقة التى يجهز لها.

وخلال أحداث الحلقة تعقد خطبة رشاد وفاطمة ويعدها بأنها ستعيش معه حياة سعيدة، فيما يغادر المعلم أمين المنزل ويطلب من ابنته راوية أن تسلم على والدتها عندما تسافر للخارج، وتعبر راوية عن حزنها لأن جميع من يحبها يأخذ الطريق السهل ويغادر.

وتساعد دهب طه القماش فى عملية تهريب التى كلفه بها جابر، لكن أمير كرارة يرفض الاحتفاظ بالمال الحرام ويعطيه للمفتش الذى يخبره بأن نهاية جابر اقتربت.

فيما تذهب فاطمة إلى أحد المشايخ لتعرف منه ماذا تفعل فى المال الحرام الذى تركه جدها المتوفى، وينصحها برد الحق لأصحابه.

وشهدت الحلقة أيضا رفع طه القماش دعوى قضائية للمطالبة بحق عائلته فى الميراث، وينصحه المحامى بأن يرفع دعوى «خرف» لأن موقف شحاتة قوى فى قضية الميرات.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافسة في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة ويُعرض يوميًا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 مساءً، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتومسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسنى، ومها نصار، وعبد العزيز مخيون، وحمود البزاوي، وشيرين، وتامر نبيل، وثراء جبيل، وسلوى عثمان، وضياء عبدالخالق، وأحمد التهامي، وشريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.