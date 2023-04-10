مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC في رمضان 2023

يبحث الكثيرون عن مواعيد مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي في رمضان 2023 بعد الأحداث الكثيرة التي شهدتها الحلقة الماضية حيث توفى «حسونة» والد «رشاد» بعد أن صدمته سيارة في الطريق، ويبكي فتحي عبدالوهاب لوفاة والده، ويحاول المعلم عوض تهدئته، لكنه يصرخ ملوحًا بورق «الحُجة» في يده ويقول باكيًا لكل من حوله أنه أصبح كبير السوق.

مواعيد مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي في رمضان 2023

ومواعيد مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي في رمضان 2023، تكون في التاسعة مساءً على شاشة قناة DMC، كما أنه من المقرر عرض حلقاته أيضًا، عبر منصة WATCH IT، ويعرض مسلسل سوق الكانتو حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي.

مواعيد مسلسل سوق الكانتو

وبعد معرفة مواعيد مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي في رمضان 2023، بقي أن تعرف أن المسلسل يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.