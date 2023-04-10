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موعد عرض الحلقة 19 من مسلسل سوق الكانتو  

كتب:

محمد أيمن سالم
02:48 ص | الإثنين 10 أبريل 2023
مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو

يبحث الجمهور المصري والعربي عن موعد عرض الحلقة 19 من مسلسل سوق الكانتو خاصة بعد الأحداث الأخيرة  حيث ذهب «رشاد» إلى «طه القماش» وافتعل مشكلة معه، وأخبره بأن الناس شاهدت «راوية» وهي تدفع ديونه عند المعلم مدبولي ويعايره بهذا الأمر.

موعد عرض الحلقة 19 من مسلسل سوق الكانتو

موعد عرض الحلقة 19 من مسلسل سوق الكانتو في التاسعة مساءً على شاشة قناة DMC، كما أنه من المقرر عرض حلقاته أيضًا، عبر منصة WATCH IT، حيث يٌعرض حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي.

مسلسل سوق الكانتو

وبعد معرفة موعد عرض الحلقة 19 من مسلسل سوق الكانتو بقي أن تعرف أن المسلسل بطولة أمير كرارة ، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

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بقلم محمد أيمن سالم