بعدما شهدت الحلقات الماضية الكثير من الأحداث الشيقة تزامنا مع عرض المسلسل في شهر رمضان المبارك، يتساءل الجمهور عن موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل ضرب نار بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي في رمضان 2023، على قناة ON، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة ON في 1:45 صباحا، و8:45 صباحا، بينما تعرض الحلقة الأصلية في العاشرة مساء.

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الأتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

أحداث مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار في الحلقة 18 شهدت بداية «مهرة» ياسمين عبدالعزيز عملها في الشركة، وتقع في تصادمات مع «صفاء» انتصار شقيقة «زيدان»، التي تحاول السيطرة على كل شيء، كما تحاول تخريب أحد المزادات على مهرة.

وإعطاء «جابر» أحمد العوضي شقيقه «عبيد» المال الذي أخذه من «سامي» أحمد الرافعي مقابل دخوله السجن، وذلك بعد نزوله إلى القرية لمقابلته هو وشقيقته، ويخبرهم أنه سيستمر في العمل بالقاهرة، حتى لا يحتاجوا شيئا.