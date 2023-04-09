 مسلسل ضرب نار الحلقة 18.. جابر الكوماندا ينفذ أول عملية تجارة سلاح

شهدت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 18، تنفيذ جابر «أحمد العوضي»، أول عملية لتجارة السلاح، بعد استماعه إلى تعليمات أنور «أحمد بدير»، وبالفعل يتسلم السلاح من بعض الرجال ويعطيهم المال، وأثناء عودته يهاجمه بعض الرجال ويضربون عليه النار، وحاول تفاديهم والهرب منهم، كما تواصل مهرة «ياسمين عبد العزيز» عملها في شركات زيدان «ماجد المصري»، وأعطاها عقد ألماظ هدية.

أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 18

وشهدت أيضًا الحلقات السابقة من مسلسل ضرب نار، بدء أحداث الانتقام؛ إذ هدد جابر الكوماندا، زوجته السابقة مُهرة أبو الليل، التي تقدم شخصيتها الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد أن خلعته في المحكمة خلال فترة حبسه، على إثر اتهامه في قضية إتجار بالأدوية المضروبة، بل وتزوجت من «زيدان»، الذي يقدم شخصيته الفنان ماجد المصري، ونسبت إليه طفلها الذي أنجبته من جابر الكوماندا أثناء فترة حبسه.

أما عن أحداث الحلقة السابقة من مسلسل ضرب نار، فقد شهدت انتقام جابر الكوماندا، من ابن عمه سامي، الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد الرافعي، كونه السبب الرئيسي في توريط الكوماندا بقضية الإتجار في الأدوية المضروبة، ولم يكتف بذلك فقط، بل أقنع مُهرة أبو الليل برواية مشوهة عن زوجها السابق، الأمر الذي جعلها تخلعه في أحداث المسلسل الرمضاني.

موعد عرض الحلقة 18 من مسلسل ضرب نار

يُعرض مسلسل ضرب نار حصريًا عبر قناة On بشكل يومي، في تمام الساعة الـ10 مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا.

ويُعاد المسلسل عبر قناة on دراما في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:00 صباحًا، والثانية الساعة 6:45 صباحًا.