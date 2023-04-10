تايوان تعلن رصد 59 طائرة عسكرية صينية قرب الجزيرة

رصدت وزارة الدفاع التايوانية، 59 طائرة عسكرية صينية قرب الجزيرة صباح اليوم الاثنين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بكين ربما تستعد لمحاصرة جزيرة تايوان

وفي وقت سابق، أعرب السناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي جراهام، عن اعتقاده بأن «بكين» ربما تستعد لمحاصرة جزيرة تايوان في الأشهر أو الأسابيع القريبة المقبلة، داعيا في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، إلى تدابير جوابية من جانب «واشنطن».

كما دعا السناتور الأمريكي إلى الاستعداد، لفرض حصار على توريد النفط إلى الصين من الشرق الأوسط، وأشار جراهام إلى إيمانه بسياسة الصين الواحدة لكنه يرغب في القتال من أجل جزيرة تايوان.

وشدد السناتور الجمهوري، على ضرورة تعزيز تدريب جيش تايوان، وتعزيز وجود «واشنطن» العسكري في المنطقة وإعادة الصواريخ النووية إلى غواصات بلاده، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي أوكرانيا، قال رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان «الرادا»، ألكسندر ميريجكا، إن مزاعم «بكين» حول عائدية تايوان مضللة، مضيفا إن لا يحق للصين قانونا المطالبة بالجزيرة.