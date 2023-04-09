مناورات الصين في مضيق تايوان تهدد بتفاقم أزمة التجارة العالمية

تهدد التدريبات العسكرية الصينية بالذخيرة الحية المجاورة لتايوان، التجارة والسفر التجاري في شرق آسيا، ما يجبر السفن على تغيير مساراتها بعيدًا عن أحد مسارات الممرات المائية ازدحامًا في العالم ويزيد من الضغط على سلاسل التوريد العالمية المتوترة، ويفاقم أزمة بدأت منذ وباء فيروس كورونا، ما يضع ضغوطا كبيرة على حركة التجارة العالمية، وذلك بحسب شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

تدريبات الصين العسكرية حول تايوان تهدد الاستقرار

وتابع تقرير «سي إن إن» أن التدريبات الأخيرة في البحار والمجال الجوي المحيطين بتايوان تهدد الاستقرار، حيث يعد مضيق تايوان، وهو شريان يبلغ عرضه 110 أميال ويفصل بين جزيرة تايوان وآسيا، طريقًا تجاريًا رئيسيًا للسفن التي تحمل البضائع بين الاقتصادات الرئيسية في شمال شرق آسيا مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية وبقية العالم، كما ان الاعمال العسكرية المحيطة تهدد باحتمال بحدوث اضطراب كبير في التجارة في المنطقة، ولم يتضح بعد ما هو التأثير على المدى الطويل ، لكن شركات الشحن العالمية يتوقعون تأخيرات بسبب إعادة التوجيه

المناورات ردا على زيارة رئيسة تايوان للولايات المتحدة

وتضع المناورات التي تجريها الصين الآن حول تايوان، ردًا على زيارة رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة؛ حوالي 50% من الصين واليابان وكوريا الجنوبية إلى أوروبا حركة التجارة العالمية على المحك، ما يهدد بمزيد من التعطيل لسلاسل التوريد التجارية، ويمر من مضيق تايوان 88% من أكبر سفن العالم حمولة، ويعد الممر المائي الأكثر ازدحامًا في العالم حيث تعبي منه السفن من الصين واليابان وكوريا الجنوبية إلى أوروبا، وقد يؤثر أي اضطراب يحدث لحركة الملاحة على حركة سلاسل التوريد العالمية المتأثرة سلبيا أصلا بتداعيات أزمتي فيروس كورونا وأوكرانيا.

وكانت وكالة فرانس برس قد نقلت عن جيمس شار، وهو باحث مشارك في مدرسة «إس راجاراتنام» للدراسات الدولية في سنغافورة أنه باعتبار الكثير من أسطول الحاويات في العالم يمر عبر مضيق تايوان ، سيكون هناك حتما اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية بسبب تغيير مسارها، كما نقلت عن يك مارو المحلل الرئيسي للتجارة العالمية في وحدة إيكونوميست إنتليجنس للتجارة العالمية أن تدريبات الصين تجري في ممر مائي مزدحم بشكل لا يصدق، وأن إغلاق طرق النقل ولو بشكل مؤقت سيكون له عواقب ليس فقط على تايوان ، ولكن أيضًا على حركة التجارة بشكل عام.