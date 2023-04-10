تصادم 3 سيارات في بورسعيد بسبب السرعة الزائدة دون إصابات

شهد شارع طرح البحر ببورسعيد تصادم ثلاث سيارات بسبب السرعة الزائدة وتوقفت حركة المرور في الساعات الأولى من صباح اليوم بسبب الحادث كما تسبب التصادم في حالة ذعر بين المارة في الشارع.

إخطار بتصادم سيارات

تلقت مديرية أمن بورسعيد إخطار من شرطة النجدة يفيد بحادث تصادم ثلاث سيارات ونتج عن الحادث تلفيات كبيرة في السيارات دون إصابات.

وعلى الفور توجه رجال إدارة مرور بورسعيد برئاسة المقدم علاء البرادعي وإدارة البحث الجنائي وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن سيارة حمراء رقم ص د ا 7956 اصطدمت مع اخري ط ب ف 6983 و سوداء برقم «ط ب ق 5213»

وتبين أن السيارة الحمراء حاولت أن تتجاوز السيارات التى أمامها على شكل «غرزة» لكن سائقها فشل واصطدم بالسيارتين الأخريين ولم يسفر الحادث عن وجود إصابات.

ويجري رجال الأمن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.

التحفظ على السيارات الثلاث

ويجري رجال إدارة مرور بورسعيد إلى تم التحفظ على السيارات الثلاث ونقلها إلى إدارة المرور تحت تصرف النيابة العامة، لتحقيق السيولة المرورية التي توقفت بسبب الحادث.