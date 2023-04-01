تصادم 5 سيارات نقل وأنباء عن وقوع مصابين بالطريق الأوسطي بحلوان (صور)

شهد الطريق الدائري الأوسطي بدائرة مدخل قسم شرطة حلوان، قبل دقائق، حادثا مروعا بين 5 من السيارات من بينها سيارات نقل ثقيل وأنباء عن حدوث إصابات، وعلى الفور انتقلت 3 سيارات إسعاف والأجهزة الأمنية لمكان الحاث لفحص عدد المصابين ووجود وفيات أو من عدمه.

حادث تريلا بالطريق الأوسطي في حلوان

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا بوقوع حادث تصادم عدد من سيارات النقل، وتم الانتقال إلى مكان الحادث، وحضرت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.