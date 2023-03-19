مصرع وإصابة 4 أشخاص في تصادم 3 سيارات بالشرقية

استقبل مستشفى الزقازيق الجامعي صباح اليوم الأحد، عددا من الضحايا نتيجة وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بالقرب من كوبري الصاغة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، فيما لقي شخص بينهم مصرعه فور وصوله المستشفى، بينما أصيب 3 آخرون بإصابات بالغة جراء الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية إخطارا من مستشفى الزقازيق الجامعي يفيد باستقبال عددا من الضحايا بينهم مصابين ومتوفى من ضحايا الحادث، وأفادت التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين عدة مركبات بالقرب من كوبري الصاغة بمدينة الزقازيق.

قوة أمنية في موقع الحادث

وانتقلت على الفور قوة أمنية من مديرية أمن الشرقية إلى موقع الحادث للمعاينة والوقوف على أسباب الحادث، فيما أخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات في الواقعة تصادم 3 سيارات بالزقازيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.

تقديم الرعاية الطبية للمصابين

وكانت هيئة الإسعاف دفعت بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين من ضحايا الحادث إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.