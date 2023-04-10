إبحار المدمرة «يو إس إس ميليوس» الأمريكية في بحر الصين الجنوبي

قالت البحرية الأمريكية، إن المدمرة «يو إس إس ميليوس» أبحرت في بحر الصين الجنوبي لتأكيد حق وحرية الملاحة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، شدد السناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي جراهام، على تعزيز وجود بلاده العسكري في المنطقة وإعادة الصواريخ النووية إلى غواصات بلاده، كما شدد في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية على ضرورة تعزيز تدريب جيش تايوان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي 23 مارس الماضي، أعلن الجيش الصيني، إبعاد مدمرة الصواريخ الأمريكية الموجهة «ميليوس»، دخلت المياه بشكل غير قانوني حول «جزر باراسيل» في بحر الصين الجنوبي، وقال المتحدث باسم قيادة مسرح العمليات الجنوبية، «تيان جون لي»، إن القوات الصينية، ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية السيادة الوطنية والأمن والسلام والاستقرار في البحر بحزم