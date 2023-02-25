تفاصيل مواجهة جوية بين بكين وواشنطن.. استمرت 15 دقيقة فوق بحر الصين الجنوبي

وقعت مواجهة جوية بين الصين وأمريكا فوق بحر الصين الجنوبي، الذي يشهد صراعا على النفوذ بين بكين وواشنطن، واستمرت المواجهة خمسة عشر دقيقة وكادت أن تشعل حربا.

وفي التفاصيل، بشأن المواجهة الجوية بين بكين وواشنطن اعترضت طائرة مقاتلة وسفينة حربية صينيتين مجهزتين بحمولة هجومية، أمس الجمعة طائرة تابعة للبحرية الأمريكية فوق بحر الصين الجنوبي بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

المواجهة وقعت على بعد 30 ميلا من جزر باراسيل المتنازع عليها

ووقعت المواجهة فوق بحر الصين الجنوبي على بعد 30 ميلا من جزر باراسيل المتنازع عليها والتي تحوي قواعد عسكرية.

وتواصل طياران صينيان مع قائد الطائرة الأمريكية، وحذراه قائلين له: «لا تقترب من ذلك، أو تتحمل كل المسؤولية»، وفقا لما كشف صحفيون من شبكة سى إن إن، كانوا على متن طائرة الاستطلاع الأمريكية.

ورصد الصحفيون أن الطائرة الصينية كانت محمَّلة بصواريخ «جو- جو»، كما أنهم اقتربوا بدرجة تسمح لهم بالاشتباك بسهولة، ورافقت طائرة الصين الطائرة الأمريكية لمدة 15 دقيقة كاملة قبل الابتعاد عنها بخروجها من المنطقة.

وبعد ابتعاد الطائرة الأمريكية فوجئ طاقمها بظهور مدمرة صاروخية صينية تتبعهم.

وقال قائد الطائرة الملازم أول سلوتر، إن السفينة الحربية كانت محملة بعشرات من صواريخ أرض جو، وتواصلت معنا، قائلة لنا: «أنت تقترب مني على ارتفاع منخفض، اكشف عن نيتك، أنت تعرض سلامتي للخطر».

ورد سلوتر على السفينة: «الطائرة الأمريكية ستحافظ على مسافة آمنة».

بحر الصين الجنوبي

يشار إلى أن بحر الصين الجنوبي نقطة توتر رئيسية محتملة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بين الصين من جهة، وأمريكا وحلفائها في المنطقة من جهة أخرى بسبب جزيرة باراسيل والمتنازع عليها من الصين والفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان.

وتجري الصين تدريبات عسكرية منتظمة في معظم مناطق بحر الصين الجنوبي، وتحتفظ بوجود كبير لخفر السواحل.

أزمة تايوان

وتشهد العلاقات الصينية- الأمريكية توترات بسبب موقف الصين من الأزمة الأوكرانية والتدخل الأمريكي في أزمة تايوان.

وتخطط أمريكا لنشر من 100 إلى 200 جندي في تايوان، خلال أشهر لمواجهة التهديد الصيني وفقا لما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» قبل يومين.