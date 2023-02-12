تدريبات عسكرية أمريكية في بحر الصين الجنوبي بعد أزمة المنطاد

أعلن الأسطول السابع الأمريكي، اليوم، أنه يجري تدريبات مشتركة بين عناصر من البحرية ومشاة البحرية الأمريكية «المارينز» في بحر الصين الجنوبي، وسط تصاعد حدة التوترات بين واشنطن وبكين بشأن إسقاط المنطاد الصيني، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» عربية.

تدريبات عسكرية مشتركة

وقال الأسطول السابع الأمريكي المتمركز في اليابان، إن مجموعة القوة الضاربة لحاملة الطائرات «يو إس إس نيمتز» والوحدة الاستكشافية البحرية الثالثة عشرة تقومان بعمليات استكشافية متكاملة في بحر الصين الجنوبي، مضيفا أن التدريبات التي شاركت فيها سفن وقوات برية وطائرات، جرت أمس السبت دون ذكر مزيد من التفاصيل حول موعد انطلاقها أو ما إذا كانت قد انتهت.

توتر العلاقات بين واشنطن وبكين بسبب المنطاد الصيني

يأتي ذلك وسط تفاقم العلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة، التي خططت للتدريبات العسكرية مسبقا، والصين بسبب الخلاف الدبلوماسي الذي أشعله إسقاط المنطاد الصيني في المجال الجوي الأميركي الأسبوع الماضي.

وقالت الولايات المتحدة إن أجهزة البالون غير المأهول كان يستخدم للتجسس، لأن أجهزته تم تصنيعها بشكل واضح لأغراض تجسسية ولا تتناسب مع معدات الطقس، لكن الصين تصر على أنه منطاد مدني يهدف إلى مراقبة الطقس.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت، الأسبوع الماضي، أنه تم إسقاط منطاد صيني كانت تتعقب تحركاته وهو يحلق على ارتفاع عال فوق شمال غرب الولايات المتحدة، حيث توجد مواقع عسكرية حساسة تابعة لها.